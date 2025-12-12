Nasce il Pronto Intervento Sociale: un servizio h24 per le emergenze sociali

Prenderà il via il 1° gennaio il nuovo Pronto Intervento Sociale (PIS) dell’Ambito A4: uno strumento operativo pensato per dare una risposta immediata, coordinata e professionale alle emergenze sociali del territorio come marginalità estrema, persone senza dimora, violenza domestica e di genere, conflitti e crisi familiari, solitudine e situazioni di fragilità aggravate da precarietà economica e declino demografico. Un progetto che arriva in un momento delicato per l’Irpinia, dove le difficoltà sociali sono sempre più diffuse e spesso prive di un punto di riferimento immediato.

Questa mattina il servizio è stato presentato presso la Cittadella della Carità di via Morelli e Silvati ad Avellino, alla presenza del direttore Antonio D’Orta, del responsabile della Cittadella Costantino Del Gaudio, del presidente del CdA dell’Azienda Consortile A4 Onofrio Vito Padovano, del direttore generale Rodolfo De Rosa, del presidente dell’Assemblea dei sindaci Tonino Spiniello e della presidente del consorzio di cooperative sociali Percorsi Adelaide Del Grosso.

Una struttura operativa su tre livelli per garantire interventi immediati

Il nuovo PIS si fonda su un modello organizzativo articolato, pensato per assicurare tempestività, continuità e competenza in ogni fase dell’emergenza sociale. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si baserà su tre strumenti centrali:

Una sala operativa, punto nevralgico del coordinamento e della gestione delle segnalazioni. Un numero verde dedicato, attivo dal 1° gennaio, attraverso cui cittadini, forze dell’ordine, enti e operatori potranno segnalare situazioni critiche. Un’unità speciale di pronto intervento, dotata di mezzi e personale specializzato, pronta a intervenire sul territorio in tempo reale.

L’équipe multidisciplinare sarà composta da due assistenti sociali, due operatori di front office, un mediatore culturale, un operatore sociosanitario e un autista, con un pulmino da nove posti messo a disposizione dal Consorzio Percorsi per il trasporto e la presa in carico degli utenti.

Del Grosso: “Non solo emergenza, ma un’opportunità di riscatto”

Particolarmente significativo l’intervento di Adelaide Del Grosso, presidente del Consorzio Percorsi, che ha sottolineato la natura innovativa e profondamente sociale del progetto: