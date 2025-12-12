Forza Italia: “Ad Avellino tocca a noi”

Si riporta il comunicato della Segreteria Provinciale di Avellino di Forza Italia.

Si è tenuta giovedì pomeriggio la segreteria cittadina di Forza Italia guidata da Gerardo Melillo. All’ordine del giorno l’analisi del voto regionale, con particolare riferimento al capoluogo in funzione delle amministrative della prossima primavera. Un confronto sereno e partecipato nel corso del quale è emerso l’orgoglio per il grande risultato ottenuto sul piano provinciale e cittadino dal partito, ferma restando la delusione per la sconfitta subita dal centrodestra. A dettare la linea, ovviamente, il segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino: «Le urne hanno confermato la grande crescita di Forza Italia sui territori, una crescita determinata dall’enorme lavoro fatto in questi ultimi due anni che trova conferma anche nella città di Avellino. Numeri che ci responsabilizzano e che ci restituiscono il diritto dovere di lavorare in vista delle amministrative per la costruzione di una proposta di governo cedibile e vincente, muovendo dall’indicazione del candidato alla fascia tricolore». Sul punto la segreteria si è ritrovata, senza distinguo, sul presupposto che nessuna delle scelte compiute in questi due anni è stata occasionale o dettata dall’opportunismo, ogni passaggio è stato consumato in funzione di un orizzonte, anche nella definizione della proposta di rappresentanza per le recenti elezioni regionali. Proposta di rappresentanza che ha consentito a Forza Italia di raggiungere un risultato storico, sui territori come nel capoluogo. Dunque il partito proseguirà sulla via tracciata, operando sin d’ora per la costruzione di una proposta funzionale agli interessi degli avellinesi, dando continuità al lavoro di questi mesi e di questi anni attraverso il confronto continuo, l’ascolto, l’apertura al protagonismo della società civile, l’elaborazione di proposte e soluzioni concrete. Un lavoro che poniamo a servizio degli alleati in una prospettiva più ampia, che deve necessariamente alimentarsi in un civismo sano, nella capacità di allargare la capacità di rappresentanza, di coinvolgere energie, competenze ed esperienze funzionali al solo obiettivo che conta, quello di restituire finalmente ad Avellino un governo stabile e adeguato alle enormi sfide che gravano sul presente e sul futuro del capoluogo. Con lo stesso spirito e la stessa determinazione il gruppo dirigente del partito è già impegnato sui territori, in ognuna delle comunità coinvolte nelle amministrative di primavera. Forza Italia sarà presente ovunque con l’ambizione di fare la differenza.