Carcere Bellizzi: ritrovati telefoni e coltello a serramanico

C.C. Avellino: Ritrovati telefoni e coltello a serramanico. A darne notizia Troise Raffaele Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi . Sembrerebbe che, nella mattinata odierna, durante una perquisizione ordinaria siano stati ritrovati diversi telefoni smartphone, caricabatterie e un coltello a serramanico. Gli odierni rinvenimenti si aggiungono ad altri di smartphone ed una Power bank negli scorsi giorni.

Nel complimentarci con il personale di Polizia Penitenziaria per l’eccellente operato, conferma che l’attenzione degli stessi resta alta circa l’introduzione di sostanze ed oggetti non consentiti in carcere i cui tentativi potrebbero aumentare con l’avvicendarsi delle festività natalizie, vogliamo porre in evidenza la debole tutela dell’incolumità degli Agenti che quotidianamente svolgono il proprio lavoro all’interno dei reparti detentivi, a contatto con la popolazione detenuta che talvolta, purtroppo, risulterebbe essere addirittura in possesso di strumenti atti ad offendere.

Quotidianamente questa Organizzazione Sindacale denuncia le aggressioni in danno alla Polizia Penitenziaria, l’inaudita violenza e pericolosità messe in atto da alcuni ristretti i quali, seppure puniti dal consiglio di disciplina, permangono negli Istituti perseverando comportamenti prevaricatori nei confronti del personale.