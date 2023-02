Nasce il distretto diffuso del commercio, “rete” tra 9 comuni: Atripalda capofila. Presso la sala giunta della città del Sabato, martedì prossimo sarà sottoscritto l’accordo di partenariato aperto per la partecipazione alla formazione e al riconoscimento del distretto diffuso del commercio (DDC), tra i comuni di Atripalda (capofila), Candida, Manocalzati, Montefredane, Parolise, Pratola Serra, Salza Irpina, San Mango Sul Calore e Sorbo Serpico.

Lo strumento dei Distretti del Commercio, ai sensi della legge regionale 7/2022 è nato per costruire strategie comuni e sinergiche tra le imprese, le istituzioni pubbliche e gli attori sociali, e può costituire un eccezionale veicolo per rigenerare le polarità urbane, promuovere le risorse del territorio, riportare la fiducia e rianimare i consumi. A tal fine, i Distretti del commercio sono concepiti come uno strumento capace di recepire le esigenze e le vocazioni commerciali esistenti sui territori e di garantire la necessaria autonomia per la migliore organizzazione e valorizzazione del commercio.

La Regione Campania ha fissato al 30 giugno 2023, il termine per l’attivazione dell’avviso a valere sul fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dalla pandemia destinato alle PMI localizzate nell’ambito dei DDC formalmente riconosciuti per un importo complessivo di cinque milioni di euro.