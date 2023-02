Avellino, canna fumaria in fiamme: paura a Bellizzi. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Giancola. L’incendio che ha interessato prima la canna fumaria di un’abitazione di due piani fuori terra e poi parte del tetto in legno. Il pronto intervento della squadra, supportata anche dall’autoscala, ha permesso lo spegnimento della canna fumaria e di limitare i danni al tetto evitando che le fiamme si estendessero all’intera struttura. Per gli occupanti l’abitazione nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento.