Assolto 41enne di Avellino: non si spacciava droga nel suo bar. L’accusa nei suoi confronti era quella di aver trasformato il suo bar, ubicato in via degli Imbimbo, in un punto di smercio di sostanze stupefacenti. Era stato rinviato giudizio, insieme ad un abituale frequentatore del locale.

Il giudice monocratico Lucio Galeota ha condannato ad un anno e due mesi il cliente (difeso dall’avvocato Gerardo Santamaria che ha preannunciato l’impugnazione) e assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto” M.A., titolare del bar, difeso dall’avvocato Paola Forcione. Quest’ultima ha evidenziato che il bar era punto di riferimento per i residenti, i quali affidavano al proprietario – che ha sempre respinto le accuse – anche piccoli oggetti in custodia.