La Prevenzione in Concerto: “In…. Canto”, in ricordo di Annamaria Lombardi

​A distanza di un anno dalla prima edizione, è tornato l’appuntamento con l’evento di prevenzione tra fede, musica e parole, nato per onorare la memoria di Annamaria Lombardi, scomparsa due anni fa dopo una coraggiosa lotta contro il cancro.

​Annamaria era una madre, una stimata dipendente INPS e una storica volontaria dell’Amdos Avellino, già componente del direttivo guidato dalla ex presidente Ianuario. Una donna umile — né scrittrice, né cantante, né politica — ma semplicemente una madre che ha amato profondamente e continua a vivere nel cuore di chiunque l’abbia conosciuta.

​L’evento, svoltosi presso la chiesa della Trinità dei Poveri in via Morelli e Silvati, ha accolto numerosi fedeli, amici e conoscenti. La celebrazione eucaristica, presieduta da Don Mario Cucciniello, è stata un momento di profonda commozione: Don Mario non solo ha condiviso il ricordo di eventi indimenticabili legati ad Annamaria, ma ha spiegato con delicatezza come onorare una donna e madre significhi, innanzitutto, “fare comunità”, ringraziando per il passato e dicendo un “sì” fiducioso al futuro.

​Alla celebrazione ha preso parte anche Don Raffaele, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica di Napoli, che ha ricordato Annamaria non solo come madre, ma come madre di un presbitero: un uomo scelto dal Signore per tramandare il Suo messaggio.

​A conclusione della funzione, si è tenuto il concerto condotto dalla giornalista Titti Festa. Il momento musicale, animato dalla corale Hirpini Cantores insieme all’associazione Atlas, ha rappresentato un’occasione di unione per grandi e piccini, coinvolgendo non solo la comunità locale ma anche diverse realtà limitrofe.

​”Il gesto è semplice: ricordare una figura importante dedicando un momento di gioia e riflessione a tutta la comunità. Questo è l’obiettivo che vogliamo far crescere ad Avellino: vivere la prevenzione come un percorso condiviso tra spiritualità e musica.” – dichiarano gli organizzatori.

​L’iniziativa, che mira a diventare un appuntamento fisso per il futuro, si prepara già per la prossima edizione.