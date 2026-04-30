La Prevenzione in Concerto: “In…. Canto”, in ricordo di Annamaria Lombardi

A distanza di un anno dalla prima edizione, è tornato l’appuntamento con l’evento di prevenzione tra fede, musica e parole, nato per onorare la memoria di Annamaria Lombardi, scomparsa due anni fa dopo una coraggiosa lotta contro il cancro.
Annamaria era una madre, una stimata dipendente INPS e una storica volontaria dell’Amdos Avellino, già componente del direttivo guidato dalla ex presidente Ianuario. Una donna umile — né scrittrice, né cantante, né politica — ma semplicemente una madre che ha amato profondamente e continua a vivere nel cuore di chiunque l’abbia conosciuta.
L’evento, svoltosi presso la chiesa della Trinità dei Poveri in via Morelli e Silvati, ha accolto numerosi fedeli, amici e conoscenti. La celebrazione eucaristica, presieduta da Don Mario Cucciniello, è stata un momento di profonda commozione: Don Mario non solo ha condiviso il ricordo di eventi indimenticabili legati ad Annamaria, ma ha spiegato con delicatezza come onorare una donna e madre significhi, innanzitutto, “fare comunità”, ringraziando per il passato e dicendo un “sì” fiducioso al futuro.
Alla celebrazione ha preso parte anche Don Raffaele, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica di Napoli, che ha ricordato Annamaria non solo come madre, ma come madre di un presbitero: un uomo scelto dal Signore per tramandare il Suo messaggio.
A conclusione della funzione, si è tenuto il concerto condotto dalla giornalista Titti Festa. Il momento musicale, animato dalla corale Hirpini Cantores insieme all’associazione Atlas, ha rappresentato un’occasione di unione per grandi e piccini, coinvolgendo non solo la comunità locale ma anche diverse realtà limitrofe.
”Il gesto è semplice: ricordare una figura importante dedicando un momento di gioia e riflessione a tutta la comunità. Questo è l’obiettivo che vogliamo far crescere ad Avellino: vivere la prevenzione come un percorso condiviso tra spiritualità e musica.” – dichiarano gli organizzatori.
L’iniziativa, che mira a diventare un appuntamento fisso per il futuro, si prepara già per la prossima edizione.