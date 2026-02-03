Il 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro

“È il tempo della prevenzione”. Con questo slogan l’ASL Avellino celebra la Giornata Mondiale contro il cancro, che si terrà il 4 febbraio, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e promuovere la diagnosi precoce attraverso gli screening oncologici.

L’Azienda Sanitaria Locale offre gratuitamente tre screening che consentono la prevenzione del tumore della mammella, del colon-retto e della cervice uterina.

ll tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne, tanto che rappresenta il 30% di tutte le neoplasie femminili; il cancro della cervice uterina (o del collo dell’utero) è al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne. Il cancro del colon retto è il secondo tumore più frequente nella popolazione e rappresenta una neoplasia spesso conseguente ad una evoluzione di lesioni benigne che possono trasformarsi, in un periodo molto lungo (dai 7 ai 15 anni), in forme maligne. Una diagnosi precoce in questi tre casi aumenta drasticamente la possibilità di guarigione. Lo screening della mammella è offerto gratuitamente a tutte le donne residenti in provincia di Avellino nella fascia di età 50-69 anni e può essere effettuato presso le unità senologiche dell’Asl presso i Distretti di Avellino e Atripalda e gli ospedali di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

Lo screening della cervice uterina si rivolge alle donne residenti in provincia di Avellino nella

fascia di età 25-64 anni e può essere effettuato presso i consultori dell’Asl.

Lo screening del colon retto è offerto alle donne e agli uomini nella fascia di età 50-69 anni ed è possibile accedervi presso il proprio Distretto sanitario di residenza.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Centrale Screening Oncologici al numero 0825.292029 dal lunedì al venerdì ore 9:00 -13:00.