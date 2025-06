Nargi vota contro i festiani: “Ho chiesto più volte di ritirare la mozione, ma lettera morta”

Bocciata la mozione presentata dai gruppi di maggioranza “Davvero” e “W la Libertà” dal titolo “Fondi Prius e indirizzi di spesa”. 12 i voti contrari (compresi i gruppi SiAmo Avellino e Coraggio per Avellino). Per la prima volta la sindaca Laura Nargi ha votato contro la sua stessa maggioranza. Astenute le opposizioni che non hanno partecipato al voto. Hanno votato sì i riferimenti festiani presenti in Aula, ovvero Rusolo, Vecchione, De Simone, Cucciniello, Sorice, Guerriero, Maggio, Scalzullo e Preziosi. Contrari Nargi, Trezza, Giacobbe, Melillo, D’Avanzo, D’Alelio, Zaolino, Mattiello, Mazzeo, Picariello, Cosmo e Lombardi.

“I Prius è un treno che non si può perdere” ha affermato Nargi citando le parole del governatore De Luca che ha detto “di non perdere tempo, con la scadenza al dicembre 2026. Invece – ha sottolineato la sindaca – il percorso è stato interrotto più volte e definitivamente il 10 aprile quando è arrivata la mozione presentata dai gruppo Davvero e Viva la Libertà. Mi ha un po’ scossa, un metodo inusuale e inopportuno. Ho chiesto di ritirarla in più sedi, ma lettera morta. Non si è mai vista una cosa del genere. Non si può creare una visione strategica dando in consiglio comunale non la voglio chiamare una “lista della spesa”. Il metodo è inusuale, non si può creare una strategia condivisa a colpi di mozioni. Provo sconforto. Una maggioranza che moziona se stessa non l’ho mai vista. E’ una maggioranza un po’ confusa”.

A esporre i contenuti della mozione poco prima la capogruppo di “W la Libertà” Teresa Cucciniello: “I nostri non sono degli indirizzi – aveva precisato – bensì suggerimenti che da consiglieri vogliamo dare a chi redigerà il Dos. Sono proposte che vorremmo fare per il bene della città ed è l’oggetto della nostra mozione”.

Ancora prima si era consumato un altro scontro sempre tra la fascia tricolore e la capogruppo Cucciniello sull’eventuale incompatibilità della sindaca a svolgere anche il ruolo di presidente del Piano di Zona (LEGGI QUI).