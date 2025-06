Avellino dice no all’uso degli animali nei circhi e lo fa attraverso una mozione portata in Consiglio Comunale dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Antonio Aquino che ha relazionato in Aula: “Un argomento che può sembrare distante, ma che in un’ottica generale di sviluppo sostenibile, di biodiversità e di rispetto della natura e dell’ambiente, non può essere trascurato. Un tema che al Movimento 5 Stelle interessa specificamente, e tra il pubblico c’è la presidente della XII Commissione Tutela dei Diritti degli Animali dell’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud e Aree Interne nonché referente del gruppo territoriale del M5s Sara Spiniello. Con lei condivido la presentazione di quest’ordine del giorno. L’amministrazione di Avellino ha già in passato preso dei provvedimenti in tal senso. Ha vietato l’installazione di circhi sul territorio comunale, tuttavia la mia richiesta va oltre, va ad alzare un po’ la voce e fare in modo che questo tema sia ancora più sentito e si possa arrivare a un decreto attuativo che possa tutelare definitivamente gli animali. La politica nazionale ha mostrato disinteresse per questo tema, quindi chiedo alla sindaca e all’amministrazione di farsi promotore affinché venga superato l’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. E’ vero che abbiamo vietato i circhi, ma nelle strade della nostra città ci sono ancora gli ambulanti che distribuiscono biglietti di circhi installati nei territori comunali limitrofi”.

Una mozione accolta favorevolmente dall’aula, dal capogruppo di “Davvero” Elia De Simone, dal consigliere Pd Antonio Gengaro e dalla stessa sindaca Laura Nargi.