Ambrosone (Pd): non spariamo sulla “Croce Rossa”, ma Nargi non può solo galleggiare

“La sindaca Nargi sembra più trascinata dagli eventi che guidarli”. Enza Ambrosone ribadisce il senso di responsabilità più forte nel gruppo di minoranza che nella stessa maggioranza, ma stigmatizza la scelta di galleggiare della sindaca, di cui non si comprende il progetto. “Sono passati 20 giorni e i settori nevralgici dell’amministrazione, dall’Urbanistica alle Politiche Sociali fino al Patrimonio rimangono senza un riferimento politico. Tra l’altro, in un momento nel quale gli uffici comunali sono ancora oggetto dell’attenzione delle forze dell’ordine. La sindaca Nargi ha chiesto tempo al consiglio comunale. Lo ha chiesto venti giorni fa, ma nel mentre non si comprende quali sono le azioni che sta ponendo in essere. Sembra più in un qualche modo trascinata dagli eventi, piuttosto che guidarli. Il sindaco della città capoluogo ha il dovere di tracciare la linea a il dovere di individuare le priorità della città e di lavorare alacremente affinché i problemi si possano affrontare. Questo non mi pare stia avvenendo”. Rispetto al suo intervento in aula, dove ha sottolineato che c’e’ piu’ responsabilita’ da parte dell’opposizione che dalla maggioranza, Ambrosone ha chiarito che si tratta di “un dato oggettivo. Potremmo sparare sulla Croce Rossa mattina, mezzogiorno e sera. Abbiamo deciso di attendere. Abbiamo deciso in un qualche modo di dare il tempo alla sindaca di assumere una iniziativa. La sindaca in questo momento ha deciso di galleggiare e va avanti come se nulla fosse. Purtroppo il consiglio comunale che non è lo sfogatoio nel quale ciascuno di noi porta le proprie frustrazioni ma e’ il luogo più alto di questa città. All’interno del quale si deve dire con chiarezza con chi si vuole stare, con chi questa amministrazione intende governare e l’opposizione da che parte deve stare. Io mi sono permessa di sottolineare un aspetto, la sindaca e i gruppi della sua maggioranza hanno sempre detto che hanno vinto le elezioni su un programma. Se è vero è il programma, è rimasto inalterato e per la verità intonso, perché non hanno ancora dato nessuna risposta. Non si comprende o si comprende molto bene qual è il motivo della discussione: l’occupazione di postazioni di potere. Su questo oggettivamente lo spettacolo che stanno offrendo e’ indecoroso”.