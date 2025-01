Nargi replica ai festiani: “La nostra idea di città è già nel programma condiviso con la comunità”

«Il programma elettorale condiviso dai consiglieri comunali di maggioranza e scelto dalla città, poi sintetizzato negli Indirizzi generali di governo approvati in Aula, rappresenta la stella polare imprescindibile del mio impegno per Avellino. Questi indirizzi, già formalmente assunti ed in fase di realizzazione, sono il naturale approdo del precedente percorso amministrativo e fulcro delle nostre future azioni di governo. In essi, tuttavia, non si esaurisce la visione di città che ho in mente, che sarà sviluppata nella consiliatura appena iniziata, e che si nutrirà dell’apporto di tutti i consiglieri e delle istanze che provengono dalla società civile».

E’ quanto dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, a chiarimento delle indiscrezioni di stampa trapelate negli ultimi giorni circa gli esiti dell’interlocuzione in corso con i consiglieri comunali designati per il ruolo di assessori, avviata proprio sotto il coordinamento della fascia tricolore.

«Ribadisco, innanzitutto alla città, la mia ferma volontà di realizzare con coerenza e senso di responsabilità il programma di cambiamento e crescita che ci siamo dati per il bene di Avellino. Un progetto amministrativo che, giova sottolinearlo, presuppone l’impegno degli stessi consiglieri che l’hanno condiviso all’interno degli organismi amministrativi di Governo del capoluogo. La nostra visione della città è già ampiamente in fase attuativa, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti, nella cronaca amministrativa degli ultimi mesi e degli ultimi anni. Ancora una volta – conclude il Sindaco Nargi – confido nel senso di responsabilità e nella coerenza della mia maggioranza, per archiviare rapidamente qualsiasi tipo di fibrillazione interna e concentrarci, tutti insieme, sull’unico e solo dovere che scaturisce dal mandato elettorale ricevuto: governare la nostra città con impegno, dedizione e onore».