Polizia di Stato: denunciato per ricettazione un 20enne di nazionalità egiziana

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino, nella notte di Capodanno, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per ricettazione, un cittadino di nazionalità egiziana di anni venti, regolare sul territorio nazionale e residente in provincia di Avellino.

In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti, a seguito di segnalazione del furto in Piazza Libertà di una bicicletta elettrica, si mettevano alla ricerca della stessa e, poco dopo, all’altezza dell’incrocio di via Colombo con via De Concilij, notavano un ragazzo a bordo di una bicicletta corrispondente a quella segnalata, di colore verde fluo, il quale, accortosi della presenza della pattuglia, iniziava a voltarsi nervosamente e incrementava il ritmo della pedalata in direzione di Piazza Cavour. Gli operatori, tuttavia, giunti all’incrocio con via Fariello, provvedevano a chiudere la strada al giovane che gettava la bici a terra nel vano tentativo di allontanarsi a piedi, venendo però subito bloccato e condotto presso gli Uffici della Questura, dove veniva denunciato per ricettazione.

Poco dopo, in loco, giungeva anche il giovane che aveva segnalato il furto della bicicletta elettrica al quale, dopo averla riconosciuta come propria, dimostrando di esserne il legittimo proprietario, veniva riconsegnata.