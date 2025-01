Befana in Volo: evento magico a Santo Stefano del Sole

Sabato 4 gennaio, a partire dalle ore 18:00, Piazza del Sole a Santo Stefano del Sole si trasformerà in un palcoscenico magico per l’evento tanto atteso: “Befana in Volo”. La famosa vecchietta, simbolo della tradizione dell’Epifania, volerà tra le stelle per regalare un momento di felicità a tutti i bambini del paese, in un’atmosfera incantata che chiuderà in allegria le festività natalizie.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Palestra Comunale, ma la magia non mancherà di certo, con la stessa calda accoglienza che caratterizza la manifestazione. I più piccoli potranno incontrare la Befana, pronta ad accoglierli con il suo sacco pieno di dolci e sorprese, prima di riprendere le attività scolastiche.

Santo Stefano del Sole sarà avvolto da un’atmosfera fiabesca, con luci scintillanti che renderanno ancora più suggestivo il passaggio della vecchietta volante, che sorvolerà il paese con la sua scopa magica. Un’opportunità unica per tutti i bambini, che guarderanno il cielo con occhi pieni di meraviglia, aspettando l’arrivo della simpatica figura dal cuore d’oro.

“Arriva, arriva la Befana” è il titolo di una tradizione che continua a far sognare, regalando momenti di gioia e spensieratezza in un’atmosfera che rimarrà nel cuore di tutti.