Nargi non passa l’esame di Maturità: si attende la seconda diffida del Prefetto

Laura Nargi non passa l’esame di Maturità: la sindaca si è vista bocciare in Aula il Rendiconto di Gestione 2024, sul cui documento aveva relazionato l’Assessore alle Finanze Alessandro Scaletti. 18 i voti contrari: i 9 dell’opposizione più i 9 dei gruppi festiani “Davvero” e “W la Libertà”. 13 quelli a favore: i gruppi nargiani più i 3 ex Patto Civico.

Ad annunciare il voto contrario le capigruppo Teresa Cucciniello e Giovanna Vecchione, rispettivamente di “W la Libertà” e “Davvero”. In realtà, dalle parole di quest’ultima, non è arrivata una chiusura definitiva al dialogo con la prima cittadina. “La sindaca ha altri 20 giorni, attendiamo fiduciosi” sono state le esatte parole di Vecchione, che ha specificato meglio: “Trovi lei il modo per sistemare il tutto”.

“Trovi il modo di fare cosa? – è stata la dura replica della capigruppo di “Coraggio per Avellino” Nicole Mazzeo, che ha continuato – “Da donna ho passato mesi di sofferenza, quello che è stato detto ai giornali dal mio ex leader politico (Gianluca Festa, ndr) è intollerabile. Non si possono utilizzare questi termini nei confronti di persone, non siamo pedine per scopi personali e mandati in cerca di voti. Non posso accettare queste cose da persone giovani e donne”.

Prima del voto contrario Nargi aveva dichiarato di aver assegnato la delega di Vicesindaco all’assessore Alberto Bilotta, probabilmente già consapevole dell’esito negativo della votazione. Ora si attende la diffida del Prefetto, sarebbe la seconda volta in neanche un anno di consiliatura guidata da Nargi. Scatta il conto alla rovescia, al termine del countdown si procederà allo scioglimento del Consiglio Comunale e la conseguente nomina di un commissario prefettizio che traghetterà l’ente a nuove elezioni (probabilmente nella prossima primavera).