Maturità 2025: tutte le tracce della prima prova

Questa mattina, oltre 500mila studenti e studentesse si sono seduti tra i banchi di scuola, ancora una volta, tra le ultime volte, per affrontare la prima prova del tanto agognato, sperato e “disperato” esame di maturità.

Tutti in classe, dunque, alla campanella delle 8:30, fogli, penne e dizionari alla mano: il primo giorno è quello della “prova di italiano”, la stessa per tutti gli indirizzi, dai licei agli istituti tecnico-professionali.

Una prova da affrontare in sei ore, con sette tracce tra cui scegliere, suddivisa in 3 tipologie: analisi del testo, produzione di un elaborato argomentativo e il classicissimo “tema di attualità”.

Tra le tracce, un messaggio del giudice Paolo Borsellino ai giovani, “la mia speranza”, un commento alla parola “rispetto” in un brano di Raccordo Maccioni, una poesia di Pier Paolo Pasolini tratta da I Diari (1943-1944), “Appendice 1” (senza titolo e che riassume il percorso letterario dell’autore nella giovinezza, una riflessione sulla condizione umana e sulla sua esperienza personale).

E ancora, un testo del filosofo Telmo Pievani, intitolato “Un quarto d’era” sull’impatto ambientale, la relazione uomo-ambiente e le sfide ecologiche attuali, e un altro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in particolare, da “Il Gattopardo”, il passaggio in cui si racconta della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina.

L’analisi storica è, invece, dedicata al New Deal e agli anni Trenta, in riferimento al testo sul “decennio che sconvolse il mondo” di Piers Brendon.

Infine, “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa” è lo spunto di Anna Maldolesi e Chiara Lalli per una riflessione sui social network e su quanto incidano nel cambiamenti sociali.