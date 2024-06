Laura Nargi ed Antonio Gengaro ballano insieme ad una festa

E dopo i comizi di chiusura del combattuto ballottagio per eleggere un sindaco o una sindaca per la città di Avellino, i due candidati, Laura Nargi ed Antonio Gengaro, danno vita ad un fantastico siparietto: invitati entrambi ad una festa di compleanno presso una nota struttura avellinese si esibiscono sulla pista da ballo sulle note di “Venus” coinvolgente brano degli anni ’70 di Shocking Blue.

E se per la Nargi non avevamo dubbi, ci sorpredono piacevolmente le doti da ballerino di Gengaro. Sta di fatto che i due hanno trovato un ottimo feeling in pista e diverse persone hanno girato video già diventati virali. Qualcuno ha guardato e riguardato il video pensando ad una fake ad opera dell’intelligenza artificiale invece è tutto vero, i due hanno ballato davanti a decine di ospiti della festa e sembra prorio si siano divertiti.

Un bel momento di distensione e di intelligenza. Entrambi i competitor hanno ben compreso che i cittadini non amano la guerra ma sono per la pace ed un’immagine come questa fa ben sperare che, sulle questioni importanti, chiunque dei due sarà il sindaco e il capo dell’opposizione, potrà esserci una collaborazione proficua.