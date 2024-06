Appuntamento dell’Estate: Apericena in Giardino con Barbecue al Rivolo

L’estate continua a riscaldarsi con il nostro secondo imperdibile appuntamento dell’Apericena in Giardino, questa volta arricchito da una deliziosa novità: il Barbecue in Giardino! Preparati a una serata di buon cibo, musica e tanto divertimento sotto le stelle.

Barbecue in Giardino

Accendiamo il fuoco per offrirvi una selezione di prelibatezze alla griglia che faranno gioire il vostro palato. Tra le specialità che potrete gustare:

Caciocavallo impiccato: una delizia campana cotta alla perfezione.

Panino con salsiccia: saporito e succulento, perfetto per una serata all’aperto.

Mortadella arrostita: un classico che non delude mai.

Ma queste sono solo alcune delle prelibatezze che il nostro chef ha in serbo per voi!

Musica Live con la JAMM JA BAND

Ad accompagnare la nostra serata ci sarà la JAMM JA BAND, pronta a farvi scatenare con il meglio della musica napoletana e i grandi successi revival degli anni ’70, ’80 e ’90. Un’esperienza musicale coinvolgente che vi farà cantare e ballare senza sosta.

Angolo Beverage

Non sarebbe una vera festa senza le giuste bevande! Il nostro angolo beverage offre una raffinata selezione di vini, cocktail e bollicine, sapientemente abbinati alle delizie della nostra cucina. Lasciatevi consigliare dal nostro esperto sommelier per un’esperienza di gusto indimenticabile.

Non Prendete Impegni!

L’appuntamento è fissato:

Agriturismo Il Rivolo

Contrada Rosole, Bagnoli Irpino (Av)

Tel. 320 8806831

Segnate la data e venite a cantare e ballare con noi in una serata che promette di essere indimenticabile. Non vediamo l’ora di accogliervi nel nostro giardino, dove l’atmosfera sarà calda e accogliente, perfetta per una serata estiva all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento.

Vi aspettiamo numerosi per un’altra serata di pura magia!