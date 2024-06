I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 10:00 di oggi 22 giugno, sono intervenuti sull’autostrada A 16 Napoli – Canosa, al Km. 36 in direzione Napoli, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura in transito.

Le fiamme che hanno interessato la parte anteriore del veicolo, sono state spente mettendo in sicurezza l’area. A bordo un uomo con il figlio, provenienti dalla provincia di Lecce e diretti nel Napoletano. Per loro oltre ad un forte spavento nessuna conseguenza.