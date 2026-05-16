Nargi avvia il tour a San Tommaso e nel Corso: usciamo dal Palazzo per stare tra la gente

AVELLINO- San Tommaso e Piazzetta Agnes. Laura Nargi avvia il tour dei quartieri cittadini e spiega che “dobbiamo uscire dal palazzo e stare tra la gente”. La candidata sindaco ha avviato comizi nei quartieri cittadini e nel pomeriggio, insieme a gran parte dei candidati delle liste che la sostengono e il consigliere regionale di Forza Italia Livio Petitto, ha scelto il Corso di Avellino per confrontarsi con i cittadini. Nargi cerca di archiviare la scintilla con il suo competitor, il candidato sindaco del Campo Progressista Nello Pizza e spiega : “ho raccontato i fatti, non volevo entrare assolutamente in polemica con nessuno, tantomeno con con l’avvocato Pizza, un mio amico che stimo e rispetto. Purtroppo è caduto su una buccia di banana e non so che dire.Quindi lasciamo dietro queste polemiche, andiamo avanti, parliamo di programmi di idee, come abbiamo sempre fatto, d’altronde, siamo sempre stati sul sull’argomento, lo abbiamo fatto dall’inizio, non lo smetteremo mai di fare”. E ha annunciato che da oggi : inizia il tour dei quartieri, adesso siamo qui nel nostro Corso, ma prima eravamo a San Tommaso, uno dei quartieri più identitari, più grandi, più popolosi, ma non solo, dove ci sono più problematiche, ma anche tante opportunità. Noi vogliamo tornare e vogliamo stare tra la gente”. E ha ribadito che il percorso è chiaro: “Vogliamo ritornare al governo di questa città perché non ci hanno fatto governare, avevamo iniziato un lavoro con un metodo nuovo, avevamo fatto tante cose, abbiamo finito le opere pubbliche, stavamo iniziando un processo virtuoso che purtroppo hanno interrotto, siamo caduti nell’abisso questo anno non ce lo ridarà a nessuno. Quest’anno senza guida politica, l’abbiamo subito tutti noi avellinesi, l’amministrazione Nargi e la riprenderemo con forza al nostro lavoro”. Al lavoro per disegnare la città ideale anche i più piccoli, che si sono divertiti a disegnare e colorare i simboli cittadini e un lupo che rappresenta l’ Irpinia.