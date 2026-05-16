Comunali, Pizza: i nostri toni restano sereni, abbiamo la forza delle idee non attacchiamo nessuno

AVELLINO- “I toni sono quelli che ci sono più consoni: quelli sereni e tranquilli, perché noi abbiamo la forza delle idee e delle cose che vogliamo fare e quindi non abbiamo bisogno di urlare, gridare e nemmeno di attaccare nessuno. Noi vogliamo riuscire a spiegare a tutta la città di Avellino cosa intendiamo fare nei prossimi cinque anni”. E’ quello che il candidato sindaco del Campo Progressista Nello Pizza ha spiegato a margine del suo terzo appuntamento pomeridiano per la campagna elettorale, l’aperitivo organizzato dal candidato del PD al Consiglio Comunale Mario Sorice al Gallimbo di Via Amabile. Prima era stato davanti alla Villa Comunale, tra la gente insieme ai candidati del Partito Democratico al Consiglio Comunale. E ha spiegato e assicurato che :”ci sono tanti attestati di stima dalla città. Anche le persone che non conosciamo che ci fermano, mi fermano per strada insieme agli altri candidati per chiederci di cambiare la città. Vediamo che c’è tanta voglia di cambiamento. Ci continuano a chiedere: dobbiamo cambiare, non mollate e noi non molliamo”. Il primo incontro a cui ha partecipato il candidato del Campo Progressista quello organizzato all’hotel De La Ville da Noi di Centro con i candidati e la presenza di Pasquale Giuditta, segretario regionale del partito e di Giuseppe Gargani, per “Tempi Nuovi- Popolari Uniti”. Nella Sala Lilla della struttura alberghiera cittadina, nell’incontro moderato dall’avvocato Amerigo Festa

Presidente Provinciale Tempi Nuovi- Popolari Uniti e’ intervenuto per i saluti anche Maksym Kovalenko, console generale dell’Ucraina a Napoli e i candidati Oksana Bybliv, Luca Negrone e Giuseppe Vecchione.