Provincia, Petitto assicura: dialogo con Fdi, cercheremo di presentare un candidato

AVELLINO- “Abbiamo continuato ad interloquire sulla falsariga di quello che è successo alle Comunali con Fratelli d’Italia. C’è una interlocuzione costante, stiamo completando la raccolta di firme e cercheremo di presentare una nostra candidatura”. Mentre nel Campo Largo continua la guerra di “comunicati” tra il presidente uscente Rizieri Buonopane e il suo partito, il Pd, il centrodestra lavora per presentare una candidatura. Lo assicura il consigliere regionale di Forza Italia Livio Petitto, che nel pomeriggio ha partecipato agli appuntamenti della campagna elettorale della candidata sindaco Laura Nargi. “Continueremo a portare avanti le nostre idee per la Provincia- ha spiegato Petitto- perché noi siamo pronti ad assicurare una filiera istituzionale che appartenga al Governo, nell’interesse della nostra comunità”. Sulle note tra PD e Buonopane, Petitto taglia corto: dovrebbero fare chiarezza tra di loro.