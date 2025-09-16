Narcotraffico nell’avellinese: coinvolto anche noto pregiudicato di San Martino V. C.

La Procura Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 12 soggetti, indagati di aver costituito e di far parte di un’associazione a delinquere finalizzati al traffico di droga operante nella provincia di Avellino e in Valle Caudina.

Tra i vari indagati, infatti, spicca il nome di un noto pluripregiudicato di San Martino Valle Caudina M. R., 58 anni, che avrebbe avuto un ruolo di primo piano all’intento dell’associazione a delinquere.

Il noto pregiudicato M. R. ha nominato come proprio difensore di fiducia l’Avvocato Vittorio Fucci.

L’associazione aveva una struttura organizzativa piramidale, dove ognuno aveva un ruolo ben preciso rispetto all’approvvigionamento della droga, la fornitura, lo smercio, il finanziamento dell’associazione e il recupero delle somme. Secondo gli inquirenti i membri dell’associazione avevano dei telefonini utilizzati solo per gli scopi dell’associazione a delinquere.

Ora gli indagati avranno 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati dalla DDA, rispetto a queste pesanti accuse.