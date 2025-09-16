A Montella prima uscita in Irpinia di Roberto Fico da candidato presidente

Montella si prepara ad accogliere un appuntamento politico di grande rilievo: sabato 20 settembre, alle ore 17:30 in Piazza San Bartoli, si terrà la Festa de l’Unità 2025 organizzata dal Circolo del Partito Democratico. L’evento avrà come tema centrale “Aree interne e sviluppo locale” e sarà l’occasione per la prima uscita pubblica in Irpinia di Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per il Campo Largo ed ex presidente della Camera dei Deputati.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia e sindaco di Montella Rizieri Buonopane e del candidato unitario alla segreteria regionale PD On. Piero De Luca, si terrà una tavola rotonda che vedrà al centro il confronto sulle politiche per il Sud e le aree interne. Insieme a Fico parteciperà l’On. Marco Sarracino, delegato nazionale alla Coesione territoriale, Sud e aree interne.