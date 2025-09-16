La storica sede della Filca Cisl intitolata a Gerardo Ceres

La sede storica della già Filca Cisl Avellino, oggi Filca Cisl Irpinia Sannio, in Piazza Alfredo De Marsico, 17, sarà intitolata alla figura storica diGerardo Ceres, figura di primo piano del Sindacato dell’Irpinia, della Campania e Nazionale.

Il 17 Settembre alle 15:30 la cerimonia di intitolazione della sede Filca Cisl IrpiniaSannio con la presenza del Segretario Nazionale Aggiunto Ottavio De Luca, del Segretario Generale Filca Campania Massimo Sannino, del Segretario Generale UST IrpiniaSannio Fernando Vecchione, la presenza della Famiglia di Gerardo Ceres. Il lavoro che ha svolto Gerardo Ceres, scomparso il 3 Febbraio 2023 per una malattia che curava da tempo, è una eredità straordinaria non solo per la Cisl in ogni sua articolazione e per la Filca Cisl, ma per il mondo delle costruzioni.

Gerardo Ceres si faceva notare per la sua intelligenza, per il suo pragmatismo, per la

irrinunciabile difesa dei più deboli. Determinato, si distingueva per la decisa opposizione ad ogni forma di compromesso che non garantisse a pieno e fino in fondo i lavoratori, e quelli edili in particolare. Era l’incarnazione dell’autentico Sindacato di frontiera, di prossimità e Gerardo Ceres era un maestro.

Non ha mai dimenticato la sua amata Caposele con un lascito documentale che solo

una parte è qui nella sua amata Filca ed è patrimonio ormai sia della Filca e della Cisl ma di una intera terra. 35 anni di lavoro quelli di Gerardo Ceres , sempre con il sorriso che lo distingueva, la sua lucentezza intellettuale, sì perché Gerardo era anche questo, un lavoratore, un sindacalista, un intellettuale che nel suo agire metteva sempre un supplemento d’anima.

A Gerardo Ceres. Alla sua memoria che è ancora d’ispirazione a quanto volessero conoscere la carne viva del Sindacato, quello autentico, a difesa del Lavoro e dei Lavoratori, la Filca Cisl IrpiniaSannio dedica la sua sede storica.