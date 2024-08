Napul’era, domani Enzo Decaro a Venticano

Attore, sceneggiatore, regista e cabarettista italiano, esponente del gruppo Rh-Negativo assieme al grande Massimo Troisi e Lello Arena. Domani, martedì 6 agosto, Enzo Decaro si esibirà in Napul’era, un viaggio nella canzone napoletana d’Autore. Appuntamento alle ore 21 presso la Cavea Teatrale di Venticano.

Napoli è un luogo che brulica di vita, di storie, di musica. Con le nostre chitarre portiamo il pubblico in viaggio con noi nella canzone napoletana d’autore. Napul’Èra, perché suoniamo una città con un passato grandioso attraverso i brani di Di Giacomo, De Leva, Sacco. Napoli È, perché la sua musica è il presente che spesso ha anticipato il futuro, come nel caso della musica di Pino Daniele. Ci siamo ispirati agli arrangiamenti di Gangi e Cigliano che hanno fatto conoscere al pubblico i grandi classici della canzone napoletana ed abbiamo reso concertistica una musica di tradizione che è nata dal lavoro di grandi musicisti e compositori e che merita di essere conosciuta ed apprezzata. La scelta di accostarla ad alcuni brani di Pino Daniele muove dal fatto che Pino è stato un grande chitarrista e noi vogliamo rendergli omaggio in chiave classica attraverso una scelta precisa di brani che sono diventati ormai parte della storia della musica e della poesia napoletana”.