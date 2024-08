Muore sulla spiaggia a Scalea, era un 54enne di Pratola Serra

Doveva essere una settimana di serenità da trascorrere al mare insieme alla sua famiglia, invece quella che doveva essere una vacanza si è trasformata in un’autentica tragedia. Mauro Antonio Petruzziello, un 54enne irpino di Pratola Serra, è stato colpito da un infarto fulminante proprio mentre si trovata sulla spiaggia in località Ajnella. I suoi familiari hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul litorale sono giunte tre ambulanze del 118 ma i soccorritori non hanno potuto far altro che costatare il decesso. La tragedia si è consumata la mattina di sabato, proprio quando l’autista di scuolabus era arrivato nella località balneare calabrese insieme alla famiglia. Dopo il via libera dalla Procura di Paola, la salma è stata riconsegnata ai familiari.