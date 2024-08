Montemiletto: ieri il Dj Giorgio Prezioso, domani il concerto di Andrea Sannino

Musica e spettacolo ieri sera a Montemiletto per il liveo del mito Dj Giorgio Prezioso in consolle. Il Dj che fa “suonare la musica” ha incantato il pubblico con la sua personalità, professionalità e creatività, trasformando la nostra Piazza in una discoteca all’aperto nella cornice del nostro bellissimo paese. Il divertimento nel borgo della Leonessa non si ferma. Questa sera, infatti, al Viale degli Astronauti è in programma una serata di musica e animazione e poi di nuovo tutti in piazza domani 6 agosto per il concerto di Andrea Sannino.