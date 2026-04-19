I Carabinieri proseguono gli incontri di prossimità con studenti e anziani

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, rientrano nell’ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi.

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A Chiusano, il Comandante e militari della locale Stazione Carabinieri hanno incontrato circa 60 alunni delle classi primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo “A.Di Meo” dove sono stati affrontati temi quali bullismo, cyberbullismo, tossicodipendenze e codice della strada, illustrando inoltre le attività dell’Arma e le opportunità di arruolamento. Analoga iniziativa si è svolta a Nusco dove militari della locale Stazione coadiuvati dal loro Comandante, hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy”. Nel corso dell’incontro i ragazzi hanno animato un dibattito su diversi aspetti della legalità, ponendo domande sul ruolo e sulle responsabilità delle Forze dell’Ordine nella società moderna e manifestando interesse per il contributo che essi stessi possono offrire alla diffusione della cultura della legalità. Con un linguaggio chiaro e diretto, gli studenti sono stati sensibilizzati sull’importanza del rispetto delle regole e sull’uso consapevole della rete.

Contemporaneamente, a Flumeri, il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha incontrato i cittadini, presso la Chiesa SS. Maria Assunta e San Nicola dove i presenti sono stati invitati a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta. Nel contempo i militari dell’arma hanno fornito utili consigli per evitare di cadere vittime e di prevenire i furti in abitazione.

Queste iniziative rappresentano un’importante testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio, con un’attenzione particolare verso le categorie più vulnerabili della popolazione.