A Bisaccia il Protezione Civile Day: grande successo per l’iniziativa

Un pomeriggio molto intenso e ricco di attività per i bambini (e non solo) a Bisaccia. L’occasione è stato il Protezione Civile Day, ovvero l’evento che ricorda il compleanno del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Bisaccia. In questa edizione i Volontari della Protezione Civile di Bisaccia hanno avuto il piacere e l’onore di avere come ospite l’INGV di Grottaminarda, i Volontari della Protezione Civile di Pontelandolfo e il dott. Felice Preziosi. Ad aprire la manifestazione le belle parole del nostro parroco Don Rino Morra, a seguire i saluti istituzionali del consigliere comunale con delega alla Protezione Civile Beniamino Macina. L’INGV con il dott. Geologo Luigi Zarrilli e la dottoressa Stefania Pucillo hanno portato in piazza un interessante percorso didattico sul terremoto, riscontrando grande attenzione dei presenti. A seguire i Mini volontari sono stati impegnati nel montaggio della tenda pneumatica in dotazione al Gruppo Comunale di Bisaccia. I piccoli hanno potuto vedere da vicino cosa è una tenda, completa di luci e brandine e capire la sua utilità in caso di emergenze. Poi ai piccoli è stata impartita una piccola lezione sul corretto uso delle radio. Queste nozioni le hanno subito messe in campo in una ricerca di oggetti dispersi, facendo

capire loro i meccanismi delle comunicazioni radio in caso di emergenza. Infine interessante e formativa lezione di antincendio e prove di spegnimento. I Volontari della Protezione Civile di Bisaccia sono molto soddisfatti del pomeriggio passato in piazza con i bambini, nella speranza di aver fatto conoscere al meglio le nostre attività. L’augurio è sempre quello di avvicinare i cittadini al Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile di Bisaccia. Ringraziamo tutti quelli che sono adoperati per la buona riuscita dell’evento, in particolare i nostri illustri ospiti e l’Amministrazione Comunale di Bisaccia per il supporto e l’attenzione mostrata verso i Volontari della Protezione Civile di Bisaccia.