Municipio di Mercogliano illuminato di blu per la Giornata dell’Autismo

Su iniziativa e proposta del M.I.D. Coordinamento Campania, in occasione del 2 aprile “Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo”, il palazzo civico del Comune di Mercogliano si è illuminato di blu, il colore dell’Autismo.

M.I.D., Comune di Mercogliano, Consulta Associazioni Persone Con Disabilità, E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo, Pro Loco Mercogliano famiglie e ragazzi, insieme per questa giornata importante per sottolineare i diritti delle persone che vivono i disturbi dello spettro autistico. Un aperitivo, scambio di uova pasquali e di lavoretti, ma soprattutto scambio di idea nel corso dell’incontro.

Racconta l’iniziativa Giovanni Esposito, Coordinatore Regione Campania del M.I.D. : «All’evento ha preso parte la E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo di Bellizzi Irpino, presieduta dalla dottoressa Simona Guacci, con i suoi operatori presenti, tra cui la vice presidente Marianna Festa, insieme ai suoi giovani utenti alle loro famiglie, ha aperto ed allietato l’evento con un aperitivo da loro offerto, in segno di condivisione e di amore proprio verso quei ragazzi che tutti i giorni accompagnano con le loro attività e laboratori oltre che per tutte le persone affette dai disturbi dello spettro autistico, tenutosi nella suggestiva location del Bar I Santi, che con grande sensibilità si è reso sensibile e accogliente, dove i partecipanti e organizzatori si sono riuniti in attesa di recarsi presso il Comune, dove come da cronoprogramma col tramonto del sole si è illuminata di blu l’affacciata del Municipio.

A seguire il Sindaco Vittorio D’Alessio ha invitato tutti nella sala consiliare per un saluto istituzionale e di presentazione delle attività, Mission nonché obiettivi che la Consulta si è sempre prefissata e si prefigge di raggiungere nel tempo, e delle future prospettive che condurranno Mercogliano con la sua amministrazione a guardare oltre le barriere, il pregiudizio e oltre gli orizzonti, verso il miglioramento della qualità della vita di queste persone affette dai disturbi dello spettro autistico i cui diritti ogni giorno vanno ricordati. Presente e sensibilmente partecipe per l’occasione anche la Consigliera Lucia Pescatore.

La Pro Loco di Mercogliano grazie al cuore grande e sensibile della sua presidente Stefania Porraro e del suo referente Fiorentino Saveriano, ha offerto e distribuito delle uova di cioccolato pasquali e delle palme benedette, in occasione anche della ricorrenza della domenica delle Palme.

Al termine dell’iniziativa i giovani utenti della E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo hanno donato i loro manufatti solidali come segno di apprezzamento per l’iniziativa. In conclusione uno scambio di auguri per l’avvicinarsi anche delle festività pasquali».