Al Conservatorio Cimarosa torna il Musichiere, gioco a quiz per i piccoli

Il 4 e 5 aprile l’evento per diffondere nelle scuole lo studio accademico degli strumenti

La musica come cultura, ma anche e soprattutto come elemento di aggregazione sociale per i giovani. Con l’intento di proseguire nel solco tracciato dal presidente Achille Mottola e dal direttore Maria Gabriella Della Sala, il Conservatorio continua nella mission di “respirare con il territorio”: al Conservatorio «Cimarosa» torna il Musichiere dei piccoli per diffondere nelle scuole lo studio accademico degli strumenti

Martedì 4 e mercoledì 5 aprile, ore 10.45, l’Auditorium «Vincenzo Vitale» ospiterà 800 spettatori, tra allievi e docenti delle scuole del territorio, che hanno aderito all’iniziativa. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento nato da un’idea del M° Alessandro Crosta e liberamente ispirato alla celebre trasmissione televisiva degli anni ’60 di Antonello Falqui, vedrà coinvolti sul palco più di 100 allievi dell’Ateneo Musicale di Avellino, tra coro polifonico, orchestra ritmo-sinfonica, fonici, assistenti di scena e solisti.

Attraverso un gioco musicale a quiz, il pubblico sarà invitato ad indovinare, grazie a simpatici ed istruttivi indizi musicali, il motivo del brano eseguito dal vivo da solisti, Coro e Orchestra del Laboratorio “Produzione Spettacoli Musicali per l’Infanzia”.

Il Laboratorio, curato dal M° Alessandro Crosta, rientra nella programmazione dei progetti d’Istituto del Conservatorio di Avellino ed ha come mission la formazione di un Ensemble musicale costituito da allievi del «Cimarosa» e da giovani musicisti esterni, con l’obiettivo di incentivare lo studio accademico di uno strumento musicale. Ad oggi, grazie al Laboratorio dell’Istituto di Alta formazione artistica, musicale e coreutica sono stati formati circa 200 allievi.