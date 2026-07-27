Il luogotentente Possidente saluta l’Arma dopo una carriera di trentacinque anni

AVELLINO- Ci sono centinaia di Carabinieri che con il loro quotidiano contributo, lontano dalla notorieta’ e dai riflettori, forniscono un apporto determinante alla sicurezza e al successo nella lotta alla criminalita’ comune e organizzata. Un ruolo che, anche per la difficoltà a dover raccontare in ogni occasione tutti i contributi offerti per i cittadini, fa passare in sordina anche il momento in cui ufficialmente quel lavoro finisce (benché si dica che un carabiniere non va mai veramente in pensione). Quella del luogotenente carica speciale Giuseppe Possidente però non è una storia che rientra in questa tipologia (ovvero un contributo che passa in modo silenzioso) per due ragioni fondamentali. La prima, proprio legata al ruolo che ha caratterizzato larga parte dei suoi 35 anni nell’ Arma, ovvero quella di referente telematico. La percezione diretta per gli addetti ai lavori, ovvero per l’ informazione, era quella del militare che ad ogni conferenza stampa organizzata in Via Brigata (ormai sempre più rare in ragione delle restrizioni imposte, ultima in ordine di tempo da una circolare del Csm) si occupava delle slides. Ma il ruolo di referente telematico del Comando Provinciale andava molto oltre questa funzione percepita all’esterno. Il secondo motivo è legato al suo impegno sindacale. Giuseppe Possidente e’ infatti uno dei riferimenti nazionali di Unarma, il sindacato nazionale dei Carabinieri. Un impegno che lo ha portato anche a fornire un contributo importante e riconosciuto da tantissime sue colleghe in queste ore, quello del progetto per le donne nell’Arma. Oltre a ciò anche la scelta di partecipare missioni all’estero, nella zona balcanica e in Medio Oriente. Una carriera che si e’ chiusa come avviene per la gran parte dei militari, quarantotto ore fa, al compimento dei sessanta anni. Un doppio traguardo da festeggiare per lui. Auguri di buona quiescenza al luogotenente. Aerre