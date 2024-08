Mugnano, auto in fiamme: paura in centro

MUGNANO DEL CARDINALE- Auto in fiamme mentre si trova in transito. E’ accaduto a Mugnano del Cardinale in via Sirignano, dove è andata a fuoco un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, e per la donna alla guida solo tanto spavento ma nessuna conseguenza.