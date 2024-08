La montagna di Montevergine torna a bruciare: cinque ore di intervento per domare le fiamme

MERCOGLIANO- Cinque ore di intervento per domare le fiamme che hanno nuovamente interessato il Partenio e la montagna di Montevergine. Un’ altra giornata campale per i Vigili del Fuoco di Avellino, che sono stati impegnati in decine di interventi riguardanti incendi di Boschi e sterpalglie. Tra i più rilevanti alle ore 17’00 circa, si è intervenuti ancora sulla montagna di Montevergine dove tre squadre hanno lavorato fino alle 20’00 circa per avere ragione delle fiamme e limitare i danni. Altri comuni interessati dai Roghi sono stati, Montoro, Montefredane, Montefalcione, Nusco e Chiusano San Domenico.