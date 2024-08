VIDEO/ Nargi forza 24: ampissima maggioranza per la sindaca

Ampissima maggioranza per la sindaca Laura Nargi che potrà contare su 24 consiglieri su 32. 20 della sua maggioranza più i quattro esponenti del “Patto Civico” di Rino Genovese. Oggi pomeriggio sono stati presentati dalla prima cittadina gli indirizzi generali di govern che hanno incassato il sì dell’assise. Dodici pagine divise in sei asset principali che riguardano le grandi sfide che attendono la città: dal risanamento definitivo delle casse comunali alle opere pubbliche, dal nuovo Stadio al centro storico fino all’obiettivo di rilanciare sempre di più il turismo.

Avellino una città viva, accogliente, sostenibile, inclusiva, smart, finanziariamente virtuosa.

Si parte da una città finanziariamente risanata e pienamente proiettata in Europa, poi le opere pubbliche come la Dogana, il Campus scolastico di via Piave e il parcheggio green di Campetto Santa Rita. E ancora il nuovo Stadio e la Cittadella dello Sport, i Parchi della Stazione e del Fenestrelle e la rivitalizzazione del Centro Storico e dei quartieri. Ma la sindaca si concentra anche sulla cultura, sull’intrattenimento, sul welfare, sull’innovazione, sull’ambiente e sulla biodiversità urbana. Infine la proposta di istituzionalizzare il pride contro contro le discriminazioni Lgbtqia+.

Le parole della sindaca Nargi

“Un programma – sottolinea Nargi – condiviso con gli elettori e con il Patto Civico di Rino Genovese ma il documento è aperto al contributo di tutti, anche alla minoranza. La mia Giunta a tempo? Sono chiacchiere da bar, ci sarà un prima fase con assessori tecnici affiancati dai consiglieri comunali, poi ho già immaginato l’innesto della politica che si affiancherà con i tecnici”.

Sergio Trezza: “Maggioranza a 24”

“Noi del Patto Civico siamo stati determinanti al ballottaggio – rivendica l’ex assessore e attuale consigliere comunale Sergio Trezza -. Possiamo tranquillamente parlare di maggioranza a 24 perché voteremo le linee programmatiche e metteremo la città al primo posto. L’obiettivo è essere concreti, pratici e parlare chiaro ai cittadini”.