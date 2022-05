Mr Pistillo sbarca a Cesinali: raccolta fondi per i bimbi disabili. Ad organizzare lo spettacolo di beneficenza di intrattenimento per famiglie e di visual comedy con l’artista a livello internazionale Andrea Viganò in arte “Pistillo”, l’associazione di Promozione Sociale “I Fiori di Gemma”.

Lo spettacolo si terrà il prossimo 28 maggio al Teatro d’Europa di Cesinali ed avrà inizio alle ore 18.30. Lo scopo è di proseguire la raccolta fondi iniziata lo scorso anno per acquistare un pulmino per il trasporto dei bambini disabili della città e della provincia.

Per info e tickets potete scrivere sulle pagine social dell’associazione o telefonare al 3404517534.

Andrea Viganò è un attore comico, fantasista e mimo. La sua formazione artistica inizia nel 1999, studia discipline circensi e teatrali, sviluppa in particolare le tecniche di mimo presso la scuola Quelli di Grock di Milano e perfeziona la figura del Nouveau Clown a Barcellona con il maestro Jango Edwards.

Partecipa a numerosi street festival e di cabaret, si esibisce in diversi Paesi d’Europa e lavora con aziende come Microsoft Corporation, Giochi Preziosi e Disney

Company Italia con la quale collabora per molti anni agli eventi di Topolino Sport.

Appare in vari programmi televisivi come Striscia la Notizia, Paperissima, Quelli che il calcio, arriva al grande pubblico nel 2011 con il personaggio Pistillo e con il trio Okea entrando nel cast dei comici di Colorado (Italia 1) per sei edizioni consecutive.

Dal 2012 si esibisce a Gardaland con vari spettacoli per quattro stagioni invernali.

Al Giro d’Italia 2017/18/19 è speaker e performer per Enel, sponsor ufficiale maglia rosa.

Nel 2019 conduce l’Enel Energia Tour nel nord Italia. Interpreta uno dei protagonisti (Sabrino) nella sketch comedy “My name is Pippo” prodotta da Taodue film per Mediaset Italia 2.

Dal 2012 si esibisce nell’esclusivo resort Forte Village in Sardegna dove crea un format di intrattenimento e spettacoli per bambini e famiglie. Recentemente protagonista sulle reti nazionali dello spot Himunoextra per Think Cattleya.

Oggi Andrea scrive e porta in scena il genere visual comedy per un pubblico internazionale e di ogni età, collabora con aziende alla realizzazione di spettacoli e format creativi.

Mr. PISTILLO

Frac, pantaloncini corti e bastone alla mano, questo è l’abito di Pistillo, personaggio televisivo del programma comico Colorado di Italia 1, un omino dalla carica esplosiva smisurata capace di incantare il pubblico di ogni età senza dire una parola, ispirato alle raffinate maniere di Charlie Chaplin e all’eleganza di Fred Astaire, con le virtù di un clown tanto romantico quanto folle.

Pistillo è la fantasia, un personaggio a metà tra la realtà e i cartoni animati che ama divertirsi con tutto ciò che lo circonda o che immagina, combina la musica al mimo per dare forma alla trasparenza e rendere visibile ciò che è invisibile.