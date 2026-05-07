Ictus ischemico, la Stroke Unit del Moscati tra le 7 migliori d’Italia

Arriva dal congresso internazionale ESOC 2026, in corso a Maastricht (dal 6 all’8 maggio), una nuova e importante attestazione di qualità per la Stroke Unit dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, che ha ottenuto il livello Diamond per tutti e quattro i trimestri dell’anno 2025 nell’ambito del programma ESO-Angels Awards, tra i più autorevoli riferimenti europei per la valutazione delle performance nella gestione dell’ictus ischemico.

Si tratta di un riconoscimento che certifica non solo l’elevata qualità delle cure, ma soprattutto la capacità di garantire interventi rapidi ed efficaci in una patologia in cui il fattore tempo è determinante per salvare vite e ridurre il rischio di disabilità permanente.

Il risultato assume un valore ancora più significativo alla luce dei dati nazionali: in Italia sono circa 220 le Stroke Unit attive, ma solo 7 strutture hanno mantenuto il livello Diamond per un intero anno. Tra queste, la Stroke Unit dell’Azienda Moscati, a conferma di una costanza organizzativa e clinica che rappresenta un elemento distintivo nel panorama sanitario europeo.

Il riconoscimento è stato consegnato oggi, nel corso della cerimonia internazionale nelle mani del responsabile della Stroke Unit, Florindo d’Onofrio, che ha sottolineato il valore del lavoro di squadra: «Mantenere il livello Diamond per 365 giorni – sottolinea il neurologo raggiunto telefonicamente a Maastricht – significa che ogni ingranaggio della nostra macchina ha funzionato alla perfezione. Questo premio è dedicato ai nostri pazienti: la loro sicurezza e il loro ritorno a casa senza disabilità sono il vero successo».

Alla base di questo risultato vi è un modello organizzativo fondato sull’integrazione tra tutte le figure coinvolte nel percorso ictus, con protocolli ottimizzati che consentono di ridurre al minimo i tempi tra l’arrivo in ospedale e l’avvio delle terapie di rivascolarizzazione, anche grazie a percorsi dedicati e a un’elevata sinergia tra i diversi servizi.

Un risultato che valorizza il lavoro di collaborazione e il coordinamento dell’intera rete dell’emergenza-urgenza, come evidenzia il Direttore generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito: «È il frutto di una rete della vita fatta di competenze, integrazione e professionalità che coinvolge medici e infermieri del 118, del Pronto soccorso, neurologi, neuroradiologi, personale di laboratorio, operatori del servizio trasporti ammalati e della riabilitazione. Per i cittadini significa poter contare su standard di cura elevati e su un’organizzazione capace di rispondere con efficacia anche nelle situazioni più complesse»