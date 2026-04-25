Movimento Cinque Stelle, ecco la lista dei candidati pentastellati al Consiglio Comunale

Da
Renato Spiniello
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Movimento Cinque Stelle

  1. Antonio Aquino
  2. Giuseppe Buscaino
  3. Carmine Barbarisi
  4. Maria Cioffi
  5. Pellegrino Caruso
  6. Pantaleone Maria Crudele
  7. Luigi De Pace
  8. Anna D’Aliasi
  9. Agostino De Rosa
  10. Romina De Angelis
  11. Gianfranco Salvatore Donniacuo
  12. Francesca Del Giudice
  13. Vincenzo Evangelista
  14. Antonella Festa
  15. Gianfranco Fermo
  16. Tiziana Guidi
  17. Ferraro Pasquale
  18. Antonella Graziano
  19. Youssef Garch
  20. Rita Laudato
  21. Massimo Mingarelli
  22. Luca Paola
  23. Pasquale Luca Nacca
  24. Sandro Pascale
  25. Federica Rocci
  26. Antonello Etroni
  27. Maria Ronca
  28. Amato Rizzo
  29. Anna Spiezia
  30. Maria Giovanni Sciscio
  31. Elena Tordela