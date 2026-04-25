Movimento Cinque Stelle, ecco la lista dei candidati pentastellati al Consiglio Comunale

Movimento Cinque Stelle
- Antonio Aquino
- Giuseppe Buscaino
- Carmine Barbarisi
- Maria Cioffi
- Pellegrino Caruso
- Pantaleone Maria Crudele
- Luigi De Pace
- Anna D’Aliasi
- Agostino De Rosa
- Romina De Angelis
- Gianfranco Salvatore Donniacuo
- Francesca Del Giudice
- Vincenzo Evangelista
- Antonella Festa
- Gianfranco Fermo
- Tiziana Guidi
- Ferraro Pasquale
- Antonella Graziano
- Youssef Garch
- Rita Laudato
- Massimo Mingarelli
- Luca Paola
- Pasquale Luca Nacca
- Sandro Pascale
- Federica Rocci
- Antonello Etroni
- Maria Ronca
- Amato Rizzo
- Anna Spiezia
- Maria Giovanni Sciscio
- Elena Tordela