Avellino, Liberi e Forti a sostegno di Festa

Presentata la lista Liberi e Forti a sostegno di Gianluca Festa alle prossime elezioni amministrative della città di Avellino.
Ecco i candidati:
1. ARAMINO ANTONELLA,
2. BALBI MARIA MADDALENA
3. BELFIORE GIOVANNI
4. CAPORASO LINDA
5. CAPUANO GIOVANNA
6. CENTRELLA MARTINA
7. CLEMENTE ASSUNTA
8. COCOZZA DARIO
9. COPPOLA EMANUELE
10. CORRADO GINO
11. D’ANNA GENNARO
12. DE GIOVANNIELLO FRANCESCO
13. DEL MASTRO ANTONIO
14. DE MAIO ROCCO
15. FOSCHI ELEONORA
16. MARIA SABINA GALASSO
17. GAITA ROBERTA
18. GUARINI ERMETE
19. INTINGARO LOREDANA
20. MICHELE IZZO
21. LOFFREDO SABINO
22. LO STRITTO NICOLA
23. MONTAGNA ROSA (detta ROSSELLA)
24. NESTA ANGELO
25. PETITTO ANTONIO
26. PICARDI FRANCESCA
27. PICONE MASSIMO
28. PREZIOSI VERONICA
29. RAUSEO FRANCO
30. ROMEI GENNARO
31. SUPINO DOMENICO
32. VOLPE FILOMENA