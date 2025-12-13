Movida violenta e spaccio, scatta il giro di vite della Questura

Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno svolto diverse attività per il contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti da sempre correlati alla commissione di altri reati riconducibili anche alla c.d. criminalità diffusa e, negli ultimi anni, a diverse forme di devianza o criminalità giovanile.

Al riguardo, nell’ottica di una più ampia azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni in questione, è stata ravvisata l’opportunità intensificare il monitoraggio dei soggetti che potrebbero essere coinvolti nelle citate attività criminali, con un’operazione ad alto impatto.

Tra le iniziative adottate, vi sono anche quelle mirate a intervenire nelle piazze di spaccio o nelle aree di c.d. mala-movida caratterizzate da episodi di violenza.

Nel corso della settimana, è stata denunciata all’A.G. una persona di 45 anni di Avellino per il reato di detenzione illegale di munizionamento, perché trovata in possesso di oltre 100 cartucce per arma corta, di diverso calibro, e di una pistola del tipo giocattolo.

Nella serata dell’11 dicembre u.s., a seguito di ulteriori controlli nel centro urbano nei pressi di un giardino pubblico, è stato denunciato un cittadino straniero di 25 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio, perché trovato in possesso di circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

I controlli ad “Alto Impatto” in Irpinia, con operazioni straordinarie di sicurezza e controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni, per prevenire e contrastare reati come furti, spaccio e criminalità predatoria, con posti di blocco, perquisizioni e un aumento della presenza delle pattuglie in aree specifiche.