Galleria Monte Pergola, ennesimo tamponamento e disagi per la circolazione

Da
Redazione online
-
0
263
Monte Pergola

SOLOFRA- Ancora un tamponamento all’interno della Galleria Montepergola, quello per cui sono scattate le operazioni di rilievo delle forze dell’ordine ma allo stesso tempo anche i disagi nella circolazione.

In aggiornamento