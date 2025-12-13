Incidente stradale a Pratola Serra: due auto coinvolte, traffico rallentato

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nel territorio comunale di Pratola Serra, nei pressi dell’area industriale che ospita lo stabilimento Stellantis. Secondo alcune segnalazioni, lo scontro ha coinvolto almeno due autovetture, con rallentamenti alla circolazione stradale.

Sul posto, Carabinieri, mezzi di soccorso del 118 e Vigili del Fuoco, chiamati a gestire la situazione e mettere in sicurezza la zona dell’incidente. La dinamica del sinistro resta al vaglio degli agenti intervenuti e non è stata ancora chiarita con precisione.

Si registrano rallentamenti e code sulla viabilità circostante, con automobilisti invitati a percorrere strade alternative per evitare il tratto interessato.