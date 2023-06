Movida sicura, controlli serrati in città: il bilancio

Movida sicura, controlli serrati in città. Proseguono le attività straordinarie di polizia ad Avellino, dopo quanto deciso nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura.

In campo, sotto il coordinamento del Questore, equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Identificate 67 persone delle quali due risultate con pregiudizi di polizia a carico, controllate 29 autovetture, controllati 3 esercizi commerciali, contestate 3 violazioni al codice della strada.

In particolare, nella tarda serata di sabato, un 25enne originario di Villaricca è stato denunciato dagli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Avellino per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti e false dichiarazioni sull’identità personale.

Il ragazzo sin da subito è apparso in uno stato di forte alterazione a seguito di assunzione di stupefacenti, confermato nell’immediatezza da apposito test. Si è dichiarato sprovvisto di patente ed altri documenti al seguito fornendo, quale sedicente, le generalità del cugino coetaneo. Dagli immediati accertamenti è risultato infatti che lo stesso non aveva mai conseguito la patente di guida essendo titolare del solo foglio rosa.