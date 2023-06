Albero di Natale estivo, il “promemoria” al sindaco Festa

Albero di Natale estivo, il “promemoria” al sindaco. L’iniziativa è di Legambiente che, da oltre un anno, chiede al Comune di fare dei passi avanti su una città plastic free, un obiettivo che ad oggi non è stato ancora raggiunto nonostante nel 2019 ad Avellino venne dichiarata l’emergenza climatica: nella stessa delibera si parlava di città plastic free, ricordano gli attivisti.

Si chiede all’amministrazione Festa dapprima di limitare l’utilizzo della plastica nelle strutture comunali, comprese le mense scolastiche, per poi regolare l’utilizzo della plastica monouso all’interno delle manifestazioni comunali con un regolamento per le manifestazioni ecosostenibili, e in questo caso l’utilizzo di prodotti bio sarebbe solo uno dei parametri.

“Rilanciamo il nostro appello, lo scorso Natale purtroppo Avellino non è diventata una città plastic free, abbiamo montato un albero di Natale per il corso di Avellino per ricordarci che alle prossime feste mancano solo 182 giorni – dichiara Antonio Di Gisi, presidente di Legambiente Avellino – ci chiediamo se per Natale 2023 il capoluogo decida di fare questo passo in avanti”.