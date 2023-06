Serino, il Comune a Parisi: siamo sempre più orgogliosi di te. Il sogno dell’irpino continua, ieri il “pendolino” ha segnato il suo primo gol con la nazionale Under 21. Palla in rete e dita al cielo per papà Carmine, al quale Fabiano ha dedicato la rete in azzurro.

Emozione alle stelle a Serino, il suo paese, dove mamma Anna ed i fratelli Antonio e Valerio hanno seguito la partita degli Europei in Romania e in Georgia da casa.

Il Comune, guidato dal sindaco Vito Pelosi, ha dedicato a Fabiano Parisi questo post:

“Nel silenzio pomeridiano di questa domenica di giugno, quando il nostro Fabiano Parisi ha segnato il suo primo gol con la nazionale Under 21, nella nostra Serino si è udito un boato incredibile che ci ha uniti tutti in un’unica esultanza. Per noi serinesi e ‘ stata un’altra grande emozione. L’ennesima di una carriera, colorata dell’azzurro della nazionale, che siamo certi ci riserverà ancora tante gioie come queste. Grazie Fabiano, siamo sempre più orgogliosi di te!”