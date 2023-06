Movida e dintorni, il sindaco aumenta i controlli e pensa a potenziare l’organico dei vigili urbani. Gianluca Festa “difende” le serate estive ormai in arrivo che, come di consueto, porteranno in strada, soprattutto al centro storico, tantissima gente. L’amministrazione ha stimato l’anno scorso la presenza di 150mila persone.

Gianluca Festa ha confermato che si sarà la massima attenzione ed una grande collaborazione con la Prefettura e con le forze dell’ordine. Ed è convinto che non ci saranno grandi problemi. Anzi, è certo che sarà un’estate straordinaria. Il tema più sentito, e sul quale l’amministrazione sta lavorando, deriva da una richiesta pressante soprattutto dai cittadini del centro storico: una maggiore presenza di vigili urbani. Il Comune sta prevedendo l’assunzione di nuovi caschi bianchi perché 40 sono francamente insufficienti. Nel frattempo, sarà fatto tutto il possibile per prevedere servizi aggiuntivi in strada almeno fino all’una di notte.