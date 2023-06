Masterchef sbarca all’istituto “Aurigemma” di Monteforte. Con la “benedizione” del grande Angelo Musa

Masterchef sbarca all’istituto “Aurigemma” di Monteforte Irpino. Non si tratta del più acclamato programma televisivo dedicato alla cucina, nella patria della grande cucina, ma la sfida è stata comunque interessante presso la scuola guidata dalla dirigente Filomena Colella. Il concorso “MasterChef Aurigemma” è giunto alla sua terza edizione ed ha

consentito agli studenti di esprimere la loro creatività culinaria e sviluppare competenze pratiche nella preparazione di deliziosi piatti.

Gli studenti, durante la cerimonia di premiazione, hanno presentato le loro specialità culinarie a una giuria di esperti, che ha valutato creatività, presentazione e sapore.

Tutti hanno potuto apprezzare, ovviamente, il talento e la passione dei giovani cuochi in erba. C’è stato un collegamento on line da Parigi con Domenico Biscardi, fondatore insieme a Bénédicte de Chambure del Club Criollo, il primo club-franco italiano di appassionati di cioccolato, giornalista nonché curatore della pagina Facebook “Pasticceria internazionale”. Biscardi ha portato saluti dello chef Angelo Musa, campione del mondo di pasticceria nel 2003 e miglior artigiano pasticcere di Francia nel 2007, un Executive Pastry Chef celebrato in tutto il mondo per le sue innovazioni tecniche ed artistiche.

Al primo posto Emilio Severino, seconda Anna Castellano e terza Martina Secondulfo, premiata anche dalla critica.

Al quarto posto Giada Cesarano e Giulia Carratù che hanno vinto anche il Premio della tecnologia, perchè la preparazione della ricetta da parte di ogni alunno è stata poi racchiusa in un video. Tutti i partecipanti hanno comunque ricevuto degli attestati.