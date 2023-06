FOTO / Sportdays al Palazzetto ed è subito “Pandemomio al PaldadelMauro”

“Pandemonio” al PaladelMauro di Avellino. La cerimonia di apertura della 22ma edizione di Sportdays ha regalato tantissime emozioni ed ha riportato sul parquet del palazzetto, in veste di “giocatore”, il sindaco di Avellino. Gianluca Festa, tantissimi anni fa, ha militato con la Scandone, giocando anche in serie A, come lui stesso ha sempre ricordato. Per questo motivo, è stato “sfidato” dai presentatori della kermesse del Coni, a tirare dei tiri liberi e di realizzarne almeno uno su tre.

L’ultimo è andato segno, anzi a canestro, ed il Palazzetto è andato in visibilio. C’è stato “pandemonio”, prendendo proprio in prestito una frase famosa del sindaco quando, sempre tanti anni, commentava le partite di basket per un’emittente televisiva locale.