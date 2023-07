FOTO / La grande tennista nella “sua” Irpinia, il tour della Schiavone

Un tour nella “sua” Irpinia, un tuffo nei ricordi ma anche un modo per inculcare, soprattutto nei giovani, l’importanza di fare sport. La milanese di origini irpine, i nonni e il padre sono nativi dell’avellinese, fa ritorno nella sua terra natìa. L’ex tennista Francesca Schiavone, ritenuta una delle più forti tenniste italiane di sempre – sua la prima vittoria di una donna italiana in un torneo dello Slam, al Roland Garros nel 2010 – è da due giorni nella nostra provincia.

Ha fatto visita all’Abbazia di Montevergine, in compagnia del sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, e del presidente della Pro Loco, Stefania Porraro. E’ salita sul monte sacro in funicolare. Francesca Schiavone sarà ospite questa sera del Comune di Atripalda. Saluterà simpatizzanti e cittadini nel corso di un incontro, organizzato dal Forum dei Giovani, nel quale verranno ripercorsi i momenti più emozionanti della sua brillante carriera. Appuntamento fissato per le 20.30 in Piazza Umberto I.